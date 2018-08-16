Toltar: Derdiniz derdimiz

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye binasında bulunan birimleri dolaşarak vatandaşların istek ve taleplerini yerinde inceliyor. Başkan Toltar, vatandaşlarla arasına hiç bir zaman mesafe koymadıklarını ifade ederek, "Bizim hemşerilerimiz ile aramızda duvarlar olamaz. Siyaset yapma gayemiz olan halkımız ile hiçbir zaman aramıza mesafeler koymadık. Bundan sonra da koymayacağız" değerlendirmesinde bulunuyor.

“HALKIMIZLA İÇ İÇEYİZ”

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, vatandaşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmaların süreceğini belirterek, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar, sürekli halkımızla iç içeyiz. Bizim için, halkımızla daha rahat iletişim kurmak, onların sıkıntılarına daha fazla zaman ayırmak ve haftanın diğer günlerinde ise projelerimiz üzerinde sağlıklı çalışmalar yapabilmek amacıyla vatandaşlarımızla doğrudan ve randevusuz bir şekilde, bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını, istek ve taleplerini dinliyor, vatandaşlarımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.