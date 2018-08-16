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Salim Dervişoğlu Caddesi'nde genişletme çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi duble yol projesi kapsamında Salim Dervişoğlu Caddesi’nde köprü çalışmaları yapıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde duble yol çalışmalarını sürdürüyor. Yolun doğu kısmında genişletme çalışmaları devam ederken İlk Adım Köprüsü ile Kahya Kadın Caddesi arasındaki bölümde de genişletme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında bu bölümde Kumla Deresi üzerindeki mevcut köprü yıkılarak yerine yenisi yapılacak.

YENİ KÖPRÜ YAPILACAK

Zemin iyileştirme çalışmaları süren bu bölümde yıkılacak Kumla Köprüsü’nün yerine 60 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde yeni köprü imal edilecek. Kanalın batısında yer alan kanal üzerindeki küçük köprünün yanına da 11 metre genişliğinde 17 metre uzunluğunda ilave köprü yapılacak. Yağmur suyu ve dolgu çalışmaları süren çalışmada eski köprünün yıkılmasının ardından fore kazık uygulamalarına başlanacak.

2 ÇARPI 2 ŞERİT

D-100’e alternatif ulaşım güzergâhı oluşturan Salim Dervişoğlu Caddesi yapılan çalışmalarla daha da işlevsel hale gelecek. Cadde çalışmaların ardından duble yol olarak hizmet verecek. Duble yol çalışması 42 Evler bölgesi ile Çuhane Caddesi arasındaki bölümü kapsıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra bu aralıktaki yol bölümü 2 çarpı 2 şerit olacak. Proje uygulamalarının 400 gün içinde tamamlanması planlanıyor. 4 bin 950 metrelik yol bölümü 42 Evler-İlk Adım Köprüsü arsında 17 metre, İlk Adım Köprüsü’nden Çuhane Caddesi’ne kadar olan kısımda 20 metre genişliğinde yapılıyor.

DUBLE YOL

İzmit sahil bölgesinde doğu- batı eksenli uzanan Salim Dervişoğlu Caddesi duble yol haline getiriliyor. Mevcutta tek şerit gidiş- geliş olarak kullanılan cadde duble yol çalışmasını ardından iki şeritli olarak hizmet verecek. Sahil yolu olarak kullanılan cadde, duble yola dönüştükten sonra alternatif ulaşım güzergahı haline gelecek.

Bugün 15:03 TSİ - Gündem

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