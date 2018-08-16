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Hırsızlıktan aranan hurdacı yakalandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaparken polis tarafından yakalanan hurdacı kadın, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklandı.

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Alanya’da bir evin balkonundan halı ve bir iş yerinden ise plastik sandalye çalındığı ihbarını alan Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri harekete geçti. Ev ve iş yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelisinin hurdacılık yapan Kezban D. (36) olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Şüpheli Kezban D.’ye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olduğu ve Manavgat ve Kocaeli adliyesince arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kezban D. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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