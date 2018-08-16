Bayramda ulaşım ÜCRETSİZ!

İl geneli ve diğer ilçelerdeki vatandaşlar için 200, 250G, 250, 800K ve 800C hariç diğer Belediye ve Ulaşımpark Otobüsleri ile tramvayın ücretsiz olması ve deniz ulaşım hatlarının %50 indirimli olması, otoparkların ise bayramın birinci günü ücretsiz olması ile ilgili önerge kabul edildi. Önergenin kabul edilmesinin ardından Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt, “Esnaf bu konuyla esnaf çok mağdur oluyor. Hiçbir şehirde böyle bir şey yok. Bir gözden geçirin bunu nolur” diyerek tepki gösterdi. Karaosmanoğlu ise, “Söz almada konuşma Mustafa, sen meclis üyesi değilsin” dedi.