İl geneli ve diğer ilçelerdeki vatandaşlar için 200, 250G, 250, 800K ve 800C hariç diğer Belediye ve Ulaşımpark Otobüsleri ile tramvayın ücretsiz olması ve deniz ulaşım hatlarının %50 indirimli olması, otoparkların ise bayramın birinci günü ücretsiz olması ile ilgili önerge kabul edildi. Önergenin kabul edilmesinin ardından Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt, “Esnaf bu konuyla esnaf çok mağdur oluyor. Hiçbir şehirde böyle bir şey yok. Bir gözden geçirin bunu nolur” diyerek tepki gösterdi. Karaosmanoğlu ise, “Söz almada konuşma Mustafa, sen meclis üyesi değilsin” dedi.
Bugün 15:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:09 TSİ )
Bayramda ulaşım ÜCRETSİZ!
Belediye ve Ulaşımpark Otobüsleri ile tramvayın ücretsiz olması ve deniz ulaşım hatlarının %50 indirimli olması, otoparkların ise bayramın birinci günü ücretsiz olmasına ile ilgili gündem maddesinin kabul edilmesine Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt tepki gösterdi.
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Bugün 15:25 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz