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Kartepe’de yarı finalistler belli oluyor

Bu sezon fiyaskolarıyla hayli konuşulan ve tertip komitesinin sürekli eleştirildiği Kartepe Kupası’nda, son 8 takım, 4’e kalmak için yarın ve Cumartesi günü sahaya çıkıyor.

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Bu sezon fiyaskolarıyla hayli konuşulan ve tertip komitesinin sürekli eleştirildiği Kartepe Kupası’nda, son 8 takım, 4’e kalmak için yarın ve Cumartesi günü sahaya çıkıyor. Çeyrek finalin programı şöyle…

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

YARIN:

18.30 KARTEPE BLDSPOR-KARATEPE

20.30 KÖSEKÖY ATEŞ-UZUNTARLA B.

CUMARTESİ

18.30 NUSRETİYE-ARSLANBEY O.SAN.

20.30 EŞMESPOR-ARSLANBEY GB.

Bugün 15:31 TSİ - Spor

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