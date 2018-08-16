Kartepe’de yarı finalistler belli oluyor

Bu sezon fiyaskolarıyla hayli konuşulan ve tertip komitesinin sürekli eleştirildiği Kartepe Kupası’nda, son 8 takım, 4’e kalmak için yarın ve Cumartesi günü sahaya çıkıyor. Çeyrek finalin programı şöyle…
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
YARIN:
18.30 KARTEPE BLDSPOR-KARATEPE
20.30 KÖSEKÖY ATEŞ-UZUNTARLA B.
CUMARTESİ
18.30 NUSRETİYE-ARSLANBEY O.SAN.
20.30 EŞMESPOR-ARSLANBEY GB.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz