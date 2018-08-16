Bugün 15:31 TSİ - Spor

Kartepe’de yarı finalistler belli oluyor

Bu sezon fiyaskolarıyla hayli konuşulan ve tertip komitesinin sürekli eleştirildiği Kartepe Kupası’nda, son 8 takım, 4’e kalmak için yarın ve Cumartesi günü sahaya çıkıyor.