Yaz Okulları’ndan görkemli final…

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz okullarında eğitimler sona erdi. 30 farklı branşta yaklaşık 10 bin çocuğun eğitim aldığı Yaz Okulları’nın kapanış töreni dün gerçekleştirildi.
KARNAVAL GİBİYDİ
Gebze Spor Salonu’nda da tören vardı. Yaz Okulları kapanış töreninde futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim, animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, güreş, karate, atletizm, okçuluk, badminton, bisiklet, anne- çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama, resim, izcilik, buz pateni, tenis, hemsball ve bocce branşlarında eğitim gören çocuklar hünerlerini aileleri ve Gebzeliler için sergiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz