Genç olgunlar tam gaz devam

1. Genç Olgunlar ve Veteranlar Futbol Turnuvası, Tuncay Budakin yönetiminde Ferruh Duygu Tesisleri’nde devam ediyor. Önceki gün oynanan maçlarda tekim Kartepe, BFM Soğutma’yı 6-2 yenerken adeta gol şov yaptı. Maçlar her akşam Yahyakaptan’da bulunan tesiste ilgiyle devam ediyor.