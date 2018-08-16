1. Genç Olgunlar ve Veteranlar Futbol Turnuvası, Tuncay Budakin yönetiminde Ferruh Duygu Tesisleri’nde devam ediyor. Önceki gün oynanan maçlarda tekim Kartepe, BFM Soğutma’yı 6-2 yenerken adeta gol şov yaptı. Maçlar her akşam Yahyakaptan’da bulunan tesiste ilgiyle devam ediyor.
Bugün 15:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Genç olgunlar tam gaz devam
1.Genç Olgunlar ve Veteranlar Futbol Turnuvası, Tuncay Budakin yönetiminde Ferruh Duygu Tesisleri’nde devam ediyor.
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Bugün 15:33 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz