Genel koordinatör Zafer Durmaz “Uğur hocamız bizleri onurlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Ayrıca Kocaelisporluluğunu bir sez daha gösterdi” dedi.
Bugün 15:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:36 TSİ )
Teşekkürler Uğur hocam!
İzmit Gençler Birliği, Kocaelispor’un efsane kaptanlarından, eski Süper Lig yıldızı Uğur Yasan’ın kendilerini ziyaretinden son derece mutlu oldu.
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Bugün 15:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz