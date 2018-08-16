Diyarbekir’e kafa tuttular: 1-1

Afyon kampında ligin rötuşlarını yapan Mor-Menekşeler, 3’üncü hazırlık maçında karşılaştığı Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kaldı. Gölcükspor’un 3.lig 3.Grup’ta ilk maçta deplasmanda karşılaşacağı Diyarbekir’e kafa tutan Özgür Vurur’un öğrencileri, şampiyonluğa bir kadro kuran rakibine sahayı dar etti. Temsilcimizin oynadığı futbol, Afyon’daki spor otoriteleri tarafından beğenildi. 1-0 geriye düştüğü maçı Kemal Ünal’ın attığı golle 1-1’e getiren ve birçok net fırsatları da değerlendiremeyen Gebzespor, 2 Eylül’de başlayacak lig öncesinde umut yineledi.

OYNAMAYANLAR SALİHLİ’YE KARŞI

Gebzespor’da provalar devam ediyor. Mor-Menekşeler dün BAL takımı Salihli Belediyespor ile karşılaştı. Teknik patron Özgür Vurur, diğer hazırlık maçlarında az süre alan ya da oynamayan oyuncularına 90 dakika şans verdi. Çayırovaspor, Manisa ekibiyle golsüz berabere kalmıştı. Gebzespor’un 4’üncü hazırlık sınavı dün saat 16.00’da başladı.