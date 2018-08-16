Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Haziran ayı meclisinde, meclis üyelerini Tataristan’a kültür gezisine götürme kararı almıştı. Kararın ardından kamuoyunda oluşan tepkiler ve ülkenin içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle Tataristan gezisi iptal edildi. Bugün toplanan Büyükşehir Meclisine dilekçe veren Zekeriya Özak, gezinin iptal edilmesini istedi. Verilen dilekçenin ardından Tataristan gezisinin iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Bugün 15:49 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:11 TSİ )
Büyükşehir'in Tataristan gezisi iptal!
Büyükşehir Belediyesi, meclis üyelerini Tataristan’a götürecekti. Meclise dilekçe veren Zekeriya Özak, gezinin iptal olmasını istedi. Dilekçenin ardından Tataristan gezisinin iptaline yönelik dilekçe oy birliğiyle kabul edildi.
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Bugün 15:49 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(3 )
Ahmet - Vallaha zati boşuna en borçlu büyükşehir olmadı kocaeli kül hakkindan anlasalar zati gitmezler
Ziya - en borçlu belediyesin. bırakın artık bu işleri. yok gezi yok kültür. kıldan tüyden konserler. yok laleler... biraz tasarruf edin.
Selim Uygun - Katılıyorum..bu ne? 350 tane makam otosu 350 sekreter 350 şöför 350 bilmemne..ortalama 2milyon nüfusun var ihtişama lükse bak,350 baş'ın banka hesapları haram helalleri ayrı dinleti konusu olur..Bizden geçtik ayeti ile israf haramdır ey hemşerim mesajı veren Allaha cc. ne hesap vereceksiniz..
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