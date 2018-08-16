Büyükşehir'in Tataristan gezisi iptal!

Selim Uygun - @Ziya 01 nolu yoruma cevabı: Katılıyorum..bu ne? 350 tane makam otosu 350 sekreter 350 şöför 350 bilmemne..ortalama 2milyon nüfusun var ihtişama lükse bak,350 baş'ın banka hesapları haram helalleri ayrı dinleti konusu olur..Bizden geçtik ayeti ile israf haramdır ey hemşerim mesajı veren Allaha cc. ne hesap vereceksiniz..