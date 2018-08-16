Körfez’de faaliyette bulunan bir fabrika içinde meydana gelen iş kazası sırasında talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Gürsel Bulut (58), yapılan otopsiden sonra toprağa verilmek üzere memleketi olan Balıkesir ilçesi Susurluk’a gönderildi. Gürsel Bulut, dolum yapan bir başka kamyonun damperiyle üzerine devrilmesi sonucu direksiyon başında sıkışarak hayatını kaybetmişti.
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Hayatını kaybeden işçi Susurluk'ta defnedilecek
Körfez’de faaliyette bulunan bir fabrika içinde meydana gelen iş kazası sırasında hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Gürsel Bulut'un cenazesi yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz