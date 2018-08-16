Hayatını kaybeden işçi Susurluk'ta defnedilecek

Körfez’de faaliyette bulunan bir fabrika içinde meydana gelen iş kazası sırasında talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Gürsel Bulut (58), yapılan otopsiden sonra toprağa verilmek üzere memleketi olan Balıkesir ilçesi Susurluk’a gönderildi. Gürsel Bulut, dolum yapan bir başka kamyonun damperiyle üzerine devrilmesi sonucu direksiyon başında sıkışarak hayatını kaybetmişti.