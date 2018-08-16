Eryarsoy, hemşehrileri ile buluştu

Merkezi Derince’de bulunan Marmara Mardinliler Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin geçtiğimiz günlerde özel konukları vardı. AKP İl Başkanı Av. Abdullah Eryarsoy, göreve atanmasının ardından kendisine tebrik ziyaretinde bulunan hemşehrilerine iade-i ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Eryarsoy’a AKP Derince İlçe Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve meclis üyesi Nurhan Baytak eşlik etti.

“DERNEKLER ZENGİNLİĞİMİZDİR”

Buluşma sırasında konuşan Marmara Mardinliler Derneği Başkanı Ekrem Güneri, hemşehrileri olan Abdullah Eryarsoy’a yeniden başarılar diledi. İlçe başkanı İbrahim Şirin de Mardinliler Derneği’nin ilçede örnek çalışmalara imza attığını ifade etti. Programda bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ise, derneklerin Derince için bir kültürel zenginlik olduğunu ifade etti.

“STK’LAR BİZE YÖN VERDİ”

Derince’de hayata geçirilen projelerin geliştirilmesinde ilçede bulunan derneklerin yönetim kurulları ile yaptıkları istişarelerin büyük rol oynadığını belirten belediye başkanı Bulut, “Bu doğrultuda Marmara Mardinliler Derneği’ne ve ilçemizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman onların yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

“STK’LAR ÇOK ÖNEMLİ”

Gerçekleşen ziyaret sırasında son olarak konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, hemşehrileri ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. AK Partili merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin STK’lara önem verdiğini dile getiren Eryarsoy, “Bu yüzden sık sık derneklerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“BU OYUNU BOZACAĞIZ”

Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan ekonomik oyunlara da dikkat çeten il başkanı Eryarsoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu oyunu da bozacağız. 2023 hedefiyle devam ettiğimiz bu yolda Türkiye’nin önünde kimse duramayacak. Milletimizle birlikte ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz” dedi.