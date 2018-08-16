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Kamu-Sen kampanya başlattı

Türk Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, ülkemize yönelik başlatılan ekonomik saldırılara karşı alınacak tedbirler arasında yer alan ‘yerli üretim’ projesine destek verdiklerini dile getirdi.

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Dövizdeki yükselişin manipülatif olduğunu dile getiren Çeker, “Şer odakları, Türkiye’yi terör örgütleri yoluyla hizaya getirmeyi denediler, başaramadılar. Darbe yapmak istediler, boylarının ölçüsünü aldılar. Sınır ötesinden bize parmak salladılar, ağızlarının payını aldılar” dedi.

“DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ”

Bunların yanında döviz işlemleriyle ülkemize ekonomik olarak bedel ödetmeye çalışıldığını belirten Çeker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu saldırılar karşısında Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermesi, ekonomik olarak da diz çökmeyeceğini ispat etmesi bir zorunluluktur. Bu hayasız küresel saldırıyı bertaraf etmemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin her anlamdaki bağımsızlığının da bir kere daha perçinlenmesi anlamına gelecektir.”

YERLİ MALI TÜKETİMİ

“Yaşanan saldırılar karşısında yardımı dışarıdan beklemenin anlamsızdır. Bu ekonomik işgal girişimi karşısında da milli birlik içinde hareket etme zorunluluğumuz vardır. Türkiye Kamu-Sen olarak döviz kuru üzerinden ülkemize yapılmak istenilen bu ekonomik operasyonun, milli ekonomik bir modelle boşa çıkarılacağına inanıyoruz. Yurtiçinde Türk Lirası kullanmak, yerli malı tüketmek, yerli üretimi desteklemek ve kendi kendine yeten bir ülke olmak şeklinde tanımlayabiliriz.”

“YERLİ PARA KULLANIN”

“Konfederasyon olarak ülke genelinde “Yerli Malı ve Türk Lirası Kullanma Kampanyası” başlatıyoruz. Hükümetimizi ve halkımızı bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Bu tarihi günlerde, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor, kamuoyunu çağrımıza kulak vermeye davet ediyoruz. Çözüm, toplumsal mutabakatla hazırlanacak milli bir ekonomik programda, her yönüyle kendi kendine yeten bir ülke için yerli malı üretip tüketmek ve yerli para kullanmaktadır.”

ÖMER ÇEKER’DEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Milli ekonomik anlayışın benimsenmesi ve milli bir ekonomik program hazırlanması için toplumun tüm kesimlerini içine alan bir platform olan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, gerçekçi kararlarla içinde bulunduğumuz durumdan çıkışın yolları aranmalıdır.

Ekonomik ve sosyal politikalar yeniden gözden geçirilmeli, yapılan hatalar bir daha tekrarlanmamak üzere terk edilmelidir. İlk olarak kamuda, özel sektörde ve gündelik hayatta tasarrufa azami düzeyde dikkat edilmesi sağlanmalıdır.

Milli ekonominin temeli, milli para biriminin kullanıldığı, yerli üretimin tercih ve teşvik edildiği, her yönüyle kendi kendine yetebilen bir ülke için dışa bağımlı politikaların terk edildiği bir yapıyı öngörmektedir.

Yerli üretimi ve tüketimi desteklemek adına, bütün yerli ürünler üzerindeki ÖTV oranlarının yüzde 50’den başlamak üzere yerlilik oranına bağlı olarak kademeli şekilde düşürülmeli. Bu yolla Türkiye’de üretilen mallar ithal ürünler karşısında fiyat avantajı yakalayacaktır.

Ülke çapında başlatılacak kampanya ile ülkemizde üretilen malların tüketilmesi için bilinçli bir toplum oluşturulmalıdır.

Ülke içinde TL’nin kullanılması için kampanya başlatılmalıdır.

Ar-Ge faaliyetleri desteklenmeli, yazılım başta olmak üzere, yeni buluşların artırılması için marka ve patent konusuna özellikle ağırlık verilmelidir.

Bugün 16:05 TSİ - Gündem

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