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KOÜ yönetiminden ABD’ye tepki!

Türkiye’ye yönelik başlattığı ekonomik yaptırımlarla ilgili olarak Kocaeli Üniversitesi’nden (KOÜ) de bir açıklama geldi.

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ABD’de Trump yönetiminin ve işbirliği içerisinde olduğu küresel sermayenin, kendi çıkarları doğrultusunda, milletimize, seçilmiş yönetimine, hukuki yapısına ve ekonomik bağımsızlığına yönelik; saygısız ve açıktan açığa yürütülen bir süreç başlattığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“AMAÇLARI HUZURU BOZMAK”

“İktidara geldiğinden bu yana sadece ülkemize ve milletimize değil, başta Filistin olmak üzere birçok ülke ve millete karşı uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamaları yürüten Trump yönetimi, dünya barışını, dünya milletlerinin egemenlik haklarını yok sayan bir tavır yürütmektedir. Bu çerçevede, ülkemize karşı baskı yoluyla kabul ettiremediklerini, ekonomik unsurları devreye sokup, uluslararası ticari hukuk kurallarını devre dışı bırakarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu politika, ülkemizin; ekonomik düzenini, sosyal güvenliğini ve kamu huzurunu tehdit altına almaya yöneliktir.”

"MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ"

Kocaeli Üniversitesi olarak, bu tür baskılara boyun eğmeyen tüm dünya milletlerinin; hukuki, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını destekliyor, dünyayı kutuplaştırmaya, meşru hükümetlerin haklarını yok saymaya yönelik bu girişimleri şiddetle kınıyoruz. Kocaeli Üniversitesi tüm birimleri ve mevcudiyetiyle, egemenliğimizi tahakküm altına almaya çalışan müdahalelerin her zaman karşısında olmaya devam edecektir.”

Bugün 16:13 TSİ - Eğitim

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