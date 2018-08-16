AKP’li Alp’ten kuruluş açıklaması

AKP hareketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulduğunu dile getiren Alp, “Girdiği her seçimi kazanan AK Parti, dış güçler ve onların yerli uzantıları tarafından her türlü kirli oyun oynanmasına rağmen ülkemizin demokrasi anlayışını güçlendirmiştir” dedi.

“MAZLUMLARIN UMUDU”

15 Temmuz darbe girişiminin kararlı bir duruşla geri püskürtüldüğünü belirten Alp, şöyle konuştu: “AK Parti yalnızca bu ülkenin değil tüm Müslümanların ve hatta tüm mazlumların umududur. Partimizin kuruluşunun 17. yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlI olsun” dedi.