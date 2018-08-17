O felaketin üzerinden 19 yıl geçti

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yüzyılın deprem felaketi yaşandı. Saatler 03.02’yi gösterirken, 45 saniye süren Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem, Kocaeli’yi yerle bir etti. Deprem; Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce ve Bolu’da da hissedildi.

18 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Merkez üssü Gölcük olan depremde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın verilerine göre 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.

2100 DAVA AÇILDI

Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine, yaklaşık 2100 dava açıldı. Depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.