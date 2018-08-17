Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 03:02 TSİ- Gündem ( G : Dün 16:29 TSİ )

O felaketin üzerinden 19 yıl geçti

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yüzyılın deprem felaketi yaşandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi’nde yüzyılın deprem felaketi yaşandı. Saatler 03.02’yi gösterirken, 45 saniye süren Richter ölçeğine göre 7.4 şiddetindeki deprem, Kocaeli’yi yerle bir etti. Deprem; Kocaeli’nin yanı sıra İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova, Düzce ve Bolu’da da hissedildi.

18 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Merkez üssü Gölcük olan depremde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın verilerine göre 18 bin 373 kişi öldü, 48 bin 901 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.

2100 DAVA AÇILDI

Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine, yaklaşık 2100 dava açıldı. Depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.

Bugün 03:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ! mask
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!
KOÜ'lü Mert, kaldırımda yürürken canından oldu mask
KOÜ'lü Mert, kaldırımda yürürken canından oldu
Dolar bozdurana mantı ücretsiz! mask
Dolar bozdurana mantı ücretsiz!
Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi mask
Üzülmez: Su baskınlarına alt yapımız yetmedi
Ağdacı: Doğa verdiğini 1999’daki gibi geri alır mask
Ağdacı: Doğa verdiğini 1999’daki gibi geri alır
Hava sıcaklıkları artacak mask
Hava sıcaklıkları artacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

GALERİ

Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL