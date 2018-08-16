Kurban pazarında dolandırıcılığa geçit yok!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında emniyet ekipleri önceki günlerde Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi Solaklar Yolu’nda bulunan Hayvan Pazarı’nda gelerek kurban satışlarında yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklar konusunda vatandaşlar bilgilendirdi. Vatandaşlar da yapılan uygulamanın çok verimli olduğunu ifade ederek, daha dikkatli davranacaklarını söyledi.