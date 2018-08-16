Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında emniyet ekipleri önceki günlerde Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi Solaklar Yolu’nda bulunan Hayvan Pazarı’nda gelerek kurban satışlarında yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklar konusunda vatandaşlar bilgilendirdi. Vatandaşlar da yapılan uygulamanın çok verimli olduğunu ifade ederek, daha dikkatli davranacaklarını söyledi.
Bugün 16:32 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:35 TSİ )
Kurban pazarında dolandırıcılığa geçit yok!
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 18-26 Ağustos 2018 tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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Bugün 16:32 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz