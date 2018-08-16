Kocaelispor’un 2018-2019’daki ilk lig maçı 1 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. 2.hafta Gölcük-Kocaelispor derbisi 8 Eylül Cumartesi günü 16.30’da, 3. Hafta Turgutluspor maçı iç sahada 14 Eylül Cumartesi günü 19.00’da, oynanacak. İç sahadaki maçların tamamına yakını gece oynanacak.
Bugün 16:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:43 TSİ )
Kocaelispor'un yeni stattaki maçları gece oynanacak
Kocaelispor’un 2018-2019’daki ilk lig maçı 1 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:36 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz