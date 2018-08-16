Karaosmanoğlu'ndan çöp fabrikası açıklaması: Yeni yer arıyoruz

Büyükşehir Belediyesi’nin Ağustos ayı meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlık yaptığı mecliste 113 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı. Meclis üyeleri için yapılması planlanan Tataristan gezisinin iptal edilmesine oy birliği ile kabul edildi. Umuttepe’ye yapılması planlanan katı atık yakma tesisi ile ilgili konuşan Karaosmanoğlu ise, “Arkadaşlarımıza talimat verdim yeni bir depone alanı bulunması yönünde çalışmalarımız da sürüyor. Bunun maliyeti de daha düşük. Çünkü şuanda belediyemiz 2 milyar gibi bir borcu kaldıramaz” dedi.

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İl geneli ve diğer ilçelerdeki vatandaşlar için 200, 250G, 250, 800K ve 800C hariç diğer Belediye ve Ulaşımpark Otobüsleri ile tramvayın ücretsiz olması ve deniz ulaşım hatlarının %50 indirimli olması, otoparkların ise bayramın birinci günü ücretsiz olması ile ilgili önerge kabul edildi. Önergenin kabul edilmesinin ardından Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt, “Esnaf bu konuyla esnaf çok mağdur oluyor. Hiçbir şehirde böyle bir şey yok. Bir gözden geçirin bunu nolur” diyerek tepki gösterdi. Karaosmanoğlu ise, “Söz almada konuşma Mustafa, sen meclis üyesi değilsin” dedi.

TATARİSTAN GEZİSİ İPTAL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu belirli dönemlerde belediye meclis üyelerine yönelik yurt dışı gezileri düzenliyordu. Gezilerin sonuncusu 2015 yılında Abhazya’ya gerçekleştirilmiş, bu dönemde ise Tataristan için gezi planı yapılmıştı. Meclis üyelerinin bu kez Tataristan’a gitmesi planlanıyordu. Mecliste bugün oylanması beklenen gezi doların hızla yükselmesi nedeniyle oy birliği ile iptal edildi.

BİR YIL BEDAVA

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde eski valilik binasının yerine yapılan kent meydanının altında bulunan otopark işletilmesi için Belde A.Ş 'ye devredildi. 5 yıllığına devredilen otopark'ın ilk bir yılının ücretsiz olmasına karar verildi. Kalan 4 yıl için KDV hariç 11 bin lira verilecek.

PLAN BÜTÜNLÜĞÜNE UYGUN DEĞİL

CHP, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi Damlar Mahallesi’nde imar plan paftası 244 ada 2, 3 ve 4 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliği ile ilgili muhalefet şerhi koydu. Konu ile ilgili konuşan CHP Grup başkanvekili Engin Taşdemir, “Seymen Kışlası’nın hemen güneyinde bulunan konut adasındaki parsellerin bir kısmı Akaryakıp ve LPG İstasyonu kullanımına çevrilmektedir. Bu plan bütünlüğüne uygun değildir. Planlamanın eşitlik ilkesini zedeler ve planlara olan güvenin zedelenmesine yol açar. Bu nedenlerle yapılan plan değişikliğini plan bütünlüğünü bozduğu, kavşak mesafesine uygunluk şartına haiz olmadığı için yanlış buluyoruz” dedi.

EN TEMEL SORUN ÇÖP SORUNU

Umuttepe’ye yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili gündem maddesine CHP’li meclis üyeleri tarafından muhalefet şerhi koyuldu. Gündem maddesi ile ilgili söz alan CHP İmar Komisyonu Başkanı Orhan Tanış, “Büyükşehir Belediyesi İzmit’te Umuttepe’nin kuzeyinde ormanlık alanın 205 dönümlük bir kısmında çöp yakma tesisi yapmayı planlıyor. Hızlı büyüyen kentlerin en temel sorunlarından biridir çöp sorunu. Bugün ilçe belediyeleri bütçesinin %30’unu çöp sorununu harcamak zorunda kalmaktadırlar. Yine Büyükşehir Belediyeleri toplanan çöpün depolanması ve bertarafı için azımsanmayacak kaynaklar ayırmaktadır” diye konuştu.

İL DIŞINDAKİ ATIKLAR YAKILACAK MI?

Tanış, “Katı Atık Bertaraf Tesisinin gündeme geldiği günden beri yer seçimi konusunda yoğunlaşan tartışmalar yaşanmıştır. Kocaeli Akademik Odalar Birliği bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlayarak katkı sunmaya çalışmış, konu ile ilgili eksikleri ve hataları ortaya koyarak Büyükşehir Belediyesine her türlü katkıyı verebileceğini belirtmesine rağmen bu kentin ortak aklını temsil eden KAOB bu sürece dâhil edilmemiştir. Belediye olarak geri dönüşüm konusunda bugüne kadar ne yaptınız, kamu kaynaklarının halkın ihtiyaçlarına göre kullanılması gerekirken, halkın sırtına gereksiz mali yük bindirmek doğru mudur, tesise gelen atık miktarının azalması halinde il dışından atık getirilip yakılacak mı?” diye sordu.

TARİHİ HATADAN GERİ DÖNÜN

Bu tesis yapıldıktan sonra yerini değiştirmek mümkün değil, bu tarihi hatadan mutlaka dönülmesi gerek diyen Tanış, “Katı Atık Yönetimi Hiyerarşisinde yapılması gereken Ayrıştırma, Yeniden Kullanım ve Geri Döneüşüm kademeleri ile ilgili herhangi bir eylem planı yok. Çıkan atıkların tamamının yakılacak olmasının milli ekonomik kayıplarına yol açacak, sıfır riskli tesis olmadığı için uzun vadede çevre ve sağlık sorunlarına yol açacak. Bu projeden doğrusu ile eğrisiyle siz sorumlusunuz. Kentten uzak olmalı ve ormanlık alana kesinlikle yapılmaması lazım” dedi.

6 MİLYAR BORCUMUZ BULUNUYOR

Orhan Bey’e teşekkür ediyorum konuşmasında önemli konuları değerlendirdi. Maliyetini aşağı yukarı 2 milyar’dan bahsediyoruz. Büyükşehir olarak bütçemiz bunu kaldıracak kadar değil. O kadar büyük olmasını da ben doğru bulmuyorum. Kağıdını, petini her şeyini ayrıştırıyoruz şuanda bile. Ancak daha ileri bir ayrıştırma yapmamızda fayda var. İlçe belediyelerimize de önemli derecede görev düşüyor. Bunu kaynağında azaltabiliriz. Ayrıştırmak mantıklıdır ve ekonomiktir. Buna geçeceğiz bunun başka bir yolu yok. Orhan Bey’in taşıdığı endişeleri bizde taşıyoruz. Tesisi bana yetki verseniz de o kadar büyük yapmayacağım. Şuan için 6 milyar gibi bir borcumuz bulunuyor geçen yıllardan kalan. Bu borcu yapılandırdık ve 25 yılda bu borç bitecek” dedi.

ÇÖP FABRİKASIYLA NE ALAKASI VAR?

“Bu borcun büyük bir bölümü faizdir” diyen Karaosmanoğlu, “Yoksa bu kadar borcumuz yoktu bizim. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza anlattım o da sağ olsun ilgilendi yoksa bizim hazineyle anlaşma şansımız yoktu. Türkiye’nin en borçlu belediyesiyiz fakat biz 14 yıldır 14 kuruş bile borç almadık. Bu olan borç tamamıyla, faiziyle birlikte hazineye olan borçtur” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir ise, “Sayın başkanım bunların çöp fabrikasıyla ne alakası var” sorusunu sordu. Karaosmanoğlu ise, “Çünkü bu yapılacak tesiste artı bir borçtur. O yüzden bunu anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ DEPONE ALANI BULACAĞIZ

Karaosmanoğlu, “Arkadaşlarımıza talimat verdim yeni bir depone alanı bulunması yönünde çalışmalarımız da sürüyor. Bunun maliyeti de daha düşük. Çünkü şuanda belediyemiz 2 milyar gibi bir borcu kaldıramaz. Bizim şuan 500’e yakın projemiz var. Sadece tek bir alana odaklanamayız. Bu tesisin maliyeti için yeni hesaplar, yeni planlar yapmamız gerekiyor” sözlerini kullandı.

KÖRFEZ’DE YER GÖSTERMEYE HAZIRIZ

Orhan beyin dediği gibi vatandaşın sırtına yük yüklemiyoruz diyen Karaosmanoğlu, “Vatandaşın cebinden öyle çok bir para çıkmayacak, faturayı ne kadar azaltırsak o kadar başarılı oluruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız” dedi. Orhan Tanış’ın madem güzel bir proje neden Körfez ve Dilovası ilçeleri bu projeyi kabul etmedi diye sordu. Tanış’ın sorusu üzerine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Asla böyle bir tesis Körfez sınırları içinde yapılamaz demedik. Bizler özellikle İlimtepe bölgesinde olmasın dedik. Bizim asla böyle bir talebimiz olmadı. Yer konusunda sıkıntı olursa da her türlü yeri göstermeye hazırız” açıklamalarında bulundu.