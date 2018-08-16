Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. 113 maddenin görüşüldüğü meclise, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlık yaptı. İzmit Fuariçi Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mecliste Başkan Karaosmanoğlu kaçak yapılar hakkında belediye başkanlarını çok sert bir dille uyardı. Karaosmanoğlu, "O yapıları siz yıkmazsanız, ben yıkacağım. Belediye başkanları suç işliyor diyeceğim, mahkemeye vereceğim. Ve tüm masrafları size yıkacağım" dedi.
Bugün 17:02 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:07 TSİ )
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kaçak yapılar hakkında belediye başkanlarını çok sert bir dille uyardı.
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Bugün 17:02 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz