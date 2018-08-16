Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. 113 maddenin görüşüldüğü meclise, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlık yaptı. İzmit Fuariçi Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mecliste Başkan Karaosmanoğlu kaçak yapılar hakkında belediye başkanlarını çok sert bir dille uyardı. Karaosmanoğlu, "O yapıları siz yıkmazsanız, ben yıkacağım. Belediye başkanları suç işliyor diyeceğim, mahkemeye vereceğim. Ve tüm masrafları size yıkacağım" dedi.