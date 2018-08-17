17 Ağustos’un 19. yıl dönümü anıldı

17 Ağustos 1999 gecesi meydana gelen ve tarihin en büyük felaketleri arasında yer alan Gölcük depreminin 19. Yıl dönümü, Gölcük Kavaklı sahilinde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı. Anma Programına AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Tektaş, Kemal Kahraman, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, AKP İlçe Başkanı İdris Alp, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, GESOTİM ve Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkan Vekili Necmi Kocaman, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Rumelioğlu Abanoz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rahmetle anıyoruz

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci yaptı. Değirmenci, “Bundan 19 yıl önce, asrın felaketinin merkez üssü olan Gölcük'te kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Az önce Mehmet Başkanımla telefonda görüştük. Kendisi biliyorsunuz ki Hac görevini yerine getiriyor. Mehmet başkanımızın sizlere olan selamını iletiyorum. Depremde hayatını kaybeden bütün Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıları yaşamamayı Yüce Allah’tan diliyorum” dedi.

Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın

Değirmenci’nin ardından söz alan Gölcük Kaymakam Mustafa Altıntaş, “Biliyorsunuz Gölcük çok büyük bir felaket yaşadı. Gölcük'te yaşanan felakette 6 bin Şehidimiz var. Deprem konusu maalesef bizim yeterli önlem almamamızdan kaynaklanıyor. Bu yüzden herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmak zorunda. Bizim kaybımız tedbirsizliğimizden. Olası bir afet durumunda vatandaşlarımızın toplanacağı alanları belirlenmiş durumda. Kentsel Dönüşümün yapılmasında çok fazla önem arz ediyor. Depremden sonra 5 binin üzerinde konut yapıldı. Yolun altında konutlarda sıkıntılar mevcut. Sivritepe’de 500 konut vatandaşlarımıza sunulacak. Kalıcı iş merkezlerinden ne yazık ki, yeterince yararlanılamıyor. Kalıcı Konut'tan çok fazla yararlanılması gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile kalıcı iş merkezimiz okul olarak kullanılmakta. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaşanan felaketlerden ders çıkartmalıyız

Ardından söz alan Milletvekili Şeker ise “19 yıl sonra tekrar burada 17 Ağustos'ta yaşanan depremin unutulmaması amacıyla bu programları icra ediyoruz. Dünyaya baktığımızda sadece deprem değil, doğal afetler bizlerin iradesi dışında gerçekleşiyor. Doğa afetlerin yüzde 100'ünü engellemek mümkün değil. Depremi Büyükşehir Belediyesi kararıyla, meclis kararıyla engellemek mümkün değildir. Deprem olacaksa olacaktır. Yangın, sele doğal afetler olacaksa olacaktır. Bunu engelleyemiyorsak kentin yöneticileri olarak ne yapmamız lazım. Bu afetlerde mümkün olduğu kadar özellikle can kaybının en aza indirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Yaşanan depremde ders çıkarılması için, bu zararların en aza indirilmesi için belediye başkanımıza, milletvekilimize, valilere ve vatandaşlara ne görevler düşüyorsa onu yapmak zorundayız” dedi.

Kocaeli 10 kat daha güçlü

Kocaeli’nin deprem dönemine göre 10 kat daha güçlü durumda olduğunu belirten Şeker, “Bu hizmetleri yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne yazık ki o depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı geriye getirmenin imkanı yok. O yüzden bundan sonra yaşayabileceğimiz depremlerde can kaybını en aza indirmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Yaşadığımız binaları depreme göre hazırlamak zorundayız. O binanın deprem sonrası paket olmamasını sağlamak zorundayız. Mevcut binalarımızı mutlaka ama mutlaka güçlendirmek, depreme hazırlamak zorundayız. O yüzden gelecekteki afetlere en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Yaşadığımız binaların sağlamlık kontrollerini sevdiklerimiz için yapmalıyız” dedi.

Kentsel dönüşüm vurgusu

Kentsel dönüşümün mutlaka yapılması gerektiğini belirten Şeker, “Bu durum rantsal olarak asla düşünülmemelidir. Binaların kat sayısını arttırmanın peşinde olanlar şunu iyi bilsin ki yaladığımız yerler asla dönüşmez. Kendimizi düşünürsek, rantın en büyüğünü yapmak zorundayız. Bu yüzden ben 1999 yılından önceki yapılan binaların sağlam olduğunu düşünmüyorum. Gerek o günün teknolojisinden gerekse o binalar yapılırken gösterilen gevşeklikten ötürü bunu söylüyorum. Onun için saygıdeğer hemşerilerim burada topu sadece belediyelere, hükümete ve yöneticilere atmak doğru olmaz. Bu münasebetle depremde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Kendimize mezar olan binalarda oturmuşuz

Milletvekili Şeker’in ardından söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise “17 Ağustos içimizde derin bir yere almıştır. Binlerce arkadaşımızı kaybettik. Hep başkasında arıyoruz, bu suçu kendimizde arayacağız. Kendimize mezar olan o binalarda biz oturduk, dikkat etmedik. 17 Ağustos bizim için milat oldu. Önemli bir ibret aldık. Artık düşünceler değişti ama insanoğlu pek değişmiyor. Hem devletten hem kamudan artık deprem gerçeğine göre binaları yaptık. Mühendisimiz, Mimarımız, müteahhidimiz, mal sahibi ne olursa olsun bir kat yapalım düşüncesiyle hareket edersek İlyas Beyin hatırlattığı gibi resmen katil oluruz” dedi.

Depremle ilgili çok büyük çalışmalar yaptık

Şeker, “İnsanları öldürmek sadece bıçakla silahla değil ki. O binalardan malzemeleri çaldıysan, bu da büyük bir katilliktir. Oturduğumuz binalar depreme uygun mu onu araştıracağız. Deprem konusunda çok önemli çalışmalar yaptık. Çok büyük araştırmalar yaptık. Deprem haritaları çıkarttık. Kocaeli'nin tümünde zeminleri araştırdık. Üniversitelerle, TÜBİTAK'la araştırdık. Gebze Üniversitesiyle, Kocaeli Üniversitesiyle bir protokol daha imzaladık. Herkes dersine çok iyi çalışması gerekir. Bu bölge yine aynı şiddetli depremler yaşayabilir. Tarih bunu mutlaka bize göstermiştir” dedi.

Bu konuda hiç taviz vermiyoruz

Karaosmanoğlu, “Bize düşen görev deprem gerçeğine göre binalarımızı, okullarımız, konutlarımız, hastanelerimizi o teknolojiye, deprem gerçeğine göre yapacağız. Bu şekilde yaparsak depremden en az zararı göreceğiz. Onun için biz Belediyeler olarak bu konuda hiç taviz vermiyoruz. Artık plansız, projesiz binalar yapmak yok. Buna halkımızın en güzel şekilde uyacağına inanıyorum. 17 Ağustos'un bu anlamda akıllanma, bilinçlenme ve ders almaya vesile olacağına inanıyorum. Deprem felaket değil, onu felakete dönüştüren bizim binalarımızdır. Bu programa katılan bütün kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Asrın Felaketinde hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde yaralı kurtulan var, sakat kalan var, Allah onlara da sabırlar versin” dedi.

Şehir bitmiş haldeydi

Programda son olarak konuşan Vali Vekili Dursun Balaban, “Sayın Valimiz katılmak istiyordu ama görevli olarak il dışında olduğu için kendisinin selamlarını iletiyorum. Değerli Başkanım 19 yıl önce bu depremi bende yaşadım. Altınova İlçesi Kaymakamı olarak görev yaptığımda bu felaketi yaşadım. Ama 19 yıl sonra Kocaeli'ye geldiğimde bir şeyi daha iyi anladım. Ölenlerin yüzde 50'si Kocaeli'den, yıkılan binaların yüzde 48'i de bu şehirdendi. Yani bu şehir bitmiş bir haldeydi. Şimdi canlanmış, eski haline gelmiş bu şehri görmek beni gerçekten çok mutlu etti” dedi.

Felaketten ders aldığımızı görüyorum

Balaban, “Bugün artık depremlere ya da diğer doğal afetlere anında müdahale edilebilmekte ve vatandaşın yarasını en kısa sürede sarmaya çalışmakta. Yeterli mi daha da hızlanacağız. Bu bir savaşsa bu bir bilinçlenmekse bütün vatandaşlarımızın da bu bilinçlenmeye katılması gerekiyor. Bugün 19 yıl öncesine göre çok çok ileri gitmiş durumdayız. Bugün alınan tedbirler ve çalışmalar bizleri gururlandırdı. Bu çalışmaların startını veren büyükşehir belediyemize de halkımız olarak çok teşekkür ediyoruz. İşte biz Kocaeli olarak o günkü felaketten ders aldığımızı görmekteyiz. Ben o günkü şehitlerimiz şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Yaralı kalan akraba ve dostlarına da bundan sonraki hayatında da sağlık diliyorum” dedi.

Kuran-ı Kerim okundu

Konuşmaların ardından GESOTİM Down Sendromlu Çocuklara verdiği kamp eğitiminde başarı gösteren çocuklara başarı sertifikaları Protokol tarafından verildi. Programın devamında ise depremde şehit olanlar için Gölcük İlçe Vaizi Adnan Yıldız tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar okundu. Okunan duaların ardından Semazen gösterileri gerçekleştirildi. Gösteri anma programına katılan Protokol ve vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.