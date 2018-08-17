Olay akşam saatlerinde, Gölcük Kavaklı iskelesinde meydana geldi. Yaşlı bir kadının denize atladığını gören sahildeki vatandaşlar arkasından suya atladı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. G.Ç.'nin oğlu tarafından evden kovulmasını içerleyince kendini denize attığı iddia edildi. G.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Oğlu evden kovunca kendini denize attı
Gölcük'te, iddiaya göre oğlunun evden kovmasını içerleyen 80 yaşındaki G.Ç. isimli kadın kendini denize attı. Sahilde bulunan vatandaşlar denize atlayarak G.Ç.'yi kurtardı.
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Yorumlar
(1 )
engin - annelere iyi bakmak için yasa cıksın hiç kimse annesine bakamam diyemsin
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