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Oğlu evden kovunca kendini denize attı

Gölcük'te, iddiaya göre oğlunun evden kovmasını içerleyen 80 yaşındaki G.Ç. isimli kadın kendini denize attı. Sahilde bulunan vatandaşlar denize atlayarak G.Ç.'yi kurtardı.

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Olay akşam saatlerinde, Gölcük Kavaklı iskelesinde meydana geldi. Yaşlı bir kadının denize atladığını gören sahildeki vatandaşlar arkasından suya atladı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. G.Ç.'nin oğlu tarafından evden kovulmasını içerleyince kendini denize attığı iddia edildi. G.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

(1)
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engin - annelere iyi bakmak için yasa cıksın hiç kimse annesine bakamam diyemsin

Yanıtla . 0Beğen 17 Ağustos 11:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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