Oğlu evden kovunca kendini denize attı

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Kavaklı iskelesinde meydana geldi. Yaşlı bir kadının denize atladığını gören sahildeki vatandaşlar arkasından suya atladı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. G.Ç.'nin oğlu tarafından evden kovulmasını içerleyince kendini denize attığı iddia edildi. G.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.