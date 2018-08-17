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Deprem kurbanlarını su altında andılar

Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT), asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak için depremin merkez üssü Gölcük'te dalış yaptı.

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Marmara Depremi'nin ardından su altı arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak ve eğitim vermek amacıyla kurulan DESSAT üyeleri, Değirmendere Çınarlık mevkisindeki felaketin oluşturduğu batık şehre dalış gerçekleştirdi. Deprem gerçeğine dikkat çekmek ve unutturmamak için yaklaşık 22 metre derinlikteki batığa dalan sporcular, "Marmara Depremi'nde kaybedilen yaşamların anısına" yazılı pankartı 17 Ağustos 1999'da denize gömülen çınar ağaçlarından birine astı. DESSAT Başkanı Murat Kulakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 sene önce yaşanan depremin ardından bölgede dalgıç ihtiyacı bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, bundan yola çıkarak su altı arama kurtarma dalgıçları yetiştirmek amacıyla topluluğu kurduklarını söyledi.

"İNSANLAR DEPREMİ UNUTTU"

Deprem gerçeğine dikkati çekmek ve unutturmamak amacıyla Marmara Depremi'nin yıl dönümünde batık şehre dalışı gerçekleştirdiklerini dile getiren Kulakaç, "İnsanlar deprem gerçeklerini unuttular. Depremle yaşanmaz belki ama deprem gerçeklerini her zaman hatırlamamız gerekiyor. Marmara Depremi'nde Çınarlık sahilinde denize gömülen binalar su altında olduğu gibi tüm gerçekliğiyle duruyor. Ağaçlar, evler ve o bölgede yaşayan insanların kişisel eşyaları su altında olduğu gibi duruyor." diye konuştu. Kulakaç, Değirmendere'de sulara gömülen bölgenin, dünyanın en doğal batıklardan biri olduğunu vurgulayarak, "Doğal afetle oluşmuş bir batık. Bu yüzden tüm dünya dalıcılarının ilgisini çekiyor. Yurt içinden ve dışından çok fazla dalıcı geliyor. Mısır'dan, İspanya'dan, Fransa'dan geçen yıl 30'a yakın dalıcı sırf bu bölgeyi merak edip gelip daldılar." ifadelerini kullandı. Bu batıkların su altındaki canlılara yuva olduğunu belirten Kulakaç, "Depremle yaşamamız gerekiyor. Ben bu işe gönül koyan herkesin, gerçek deprem görüntülerini gelip keşfetmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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