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Gölcüklü anne, 19 yıldır çocuğunu arıyor

Nilgün Karamert, Marmara Depremi’nde çocuğu kaybolan annelerden biri... 19 yıldır çocuğundan bir iz bulamayan Karamert, kimsesizler mezarlığının DNA testi için açıldığı sırada tek tek mezarlara bakıp deprem gecesi üzerinde yeşil taytı olan ‘o küçük çocuğu’ aradı.

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Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre, 17 Ağustos Marmara depremi aileleri yok etti, parçaladı. Depremin kayıpları sadece yaşamlarını yitirenler değildi. Ne hayatta ne de mezarda oldukları belli olmayanlar da vardı. Gölcük'te yakınları 19 yıldır kayıp olan 30'a yakın aile, Gölcük Kimsesizler Mezarlığı'nda belirlenen 15 mezarın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kontrolünde açılmasıyla 1.5 yıl önce yeni bir umuda sarıldı. Hiç değilse evlatlarının bir mezar taşı olacaktı. Ancak, DNA testi için Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Merkezi'ne gönderilen kemik örneklerine hâlâ DNA eşleştirilmesi yapılmadı.

DAHA 7 YAŞINDAYDI...

Gölcüklü Gözde Karamert de tam 19 yıldır kayıptı. Depremde 7 yaşındaydı. Görgü tanıkları yaşadığını söyledi. DNA testi için mezarların açıldığı gün kabirlerin başında annesi 48 yaşındaki Nilgün Karamert vardı. Anne Karamert'in hayatında 19 yılda çok şey değişmişti. 2 çocuğu daha vardı artık. 16 yaşında Ayşenaz ve 10 yaşındaki Yağız. Değişmeyen tek şey ise Gözde'nin acısıydı... Onu ölü ya da diri bulma umudu 19 yıldır tükenmemişti. Tek tek mezarların içine baktı Nilgün anne, kızının küçük bedenini aradı. Elbette ki sadece kemikler vardı yıllanmış mezarlarda...

BİTMEYEN DNA ANALİZİ

Acılı anne Nilgün Karamert, "O kâbus gecesinde üstünde çiçekli yeşil taytı vardı. Mezarlar açılırken, gözlerim o taytı aradı. 19 yılda renk mi kalır. Ama anne umudu işte... 19 yıllık acı yetmezmiş gibi 1.5 yıldır da DNA analizi yapılamadı. Tek umudum Başkan Recep Tayyip Erdoğan... DNA sonuçları bir an önce çıksın. Eğer Gözde, bunların arasında yok ise adli tıpçılar şu an 25 yaşında olacak olan Gözde'nin son fotoğrafına yaşlandırma yaparak, bugünkü halini ortaya çıkarsın" dedi.

AYNI ACI YOLU ONLARLA YÜRÜYOR

Depremde kaybettiği oğlunu 4 yıl verdiği zorlu mücadelenin sonunda Kimsesizler Mezarlığı'nda bulan Emine Cebeci'nin hayatı, depremde yakınlarını kaybeden ailelere umut oldu. Emine Cebeci, "Ben oğlumu bulmak için en acı yolculuğu yaptım. Şimdi onlarla aynı acı yolu yürüyorum" dedi. Emine Cebeci, kendini engellilere ve depremde yakınlarını arayan ailelere desteğe adadı.

Bugün 09:43 TSİ - Gündem

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