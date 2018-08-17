Vekil Zeybek’den ziyaretler

Milletvekili Zeybek ilk ziyaretini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile birlikte Belsa B Blok girişindeki Down Kafe’ye gerçekleştirdi. Milletvekili olmadan önce İzmit Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunan Zeybek, kafedekilerle bir süre sohbet etti.

KADIN MECLİSİ’NDE

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek daha sonra Asuman Sert’in başkanı olduğu İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni ziyaret etti. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette kadınlar için neler yapılabileceği konuşuldu. Ziyarette konuşan milletvekili Av Emine Zeybek “İzmit Belediyesi Meclis üyeliğim zamanında birlikte güzel çalışmalar yaptık, burası benim evim, İzmit Kadın Meclisi ile yine güzel işler yapacağız” dedi. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert de “kadın vekillerimiz bizim meclisteki sesimiz, meclisteki gücümüz. Hep birlikte yine başarılı çalışmalarla kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.