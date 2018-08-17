Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:16 TSİ )

Vekil Zeybek’den ziyaretler

AKP Kocaeli Milletvekili Av. Emine Zeybek, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Down Kafe’yi ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milletvekili Zeybek ilk ziyaretini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile birlikte Belsa B Blok girişindeki Down Kafe’ye gerçekleştirdi. Milletvekili olmadan önce İzmit Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunan Zeybek, kafedekilerle bir süre sohbet etti.

KADIN MECLİSİ’NDE

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek daha sonra Asuman Sert’in başkanı olduğu İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni ziyaret etti. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen ziyarette kadınlar için neler yapılabileceği konuşuldu. Ziyarette konuşan milletvekili Av Emine Zeybek “İzmit Belediyesi Meclis üyeliğim zamanında birlikte güzel çalışmalar yaptık, burası benim evim, İzmit Kadın Meclisi ile yine güzel işler yapacağız” dedi. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert de “kadın vekillerimiz bizim meclisteki sesimiz, meclisteki gücümüz. Hep birlikte yine başarılı çalışmalarla kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün 10:15 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit! mask
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit!
AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış mask
AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
Vekil Zeybek’den ziyaretler mask
Vekil Zeybek’den ziyaretler
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı mask
Tünelde otomobil yandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

GALERİ

Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL