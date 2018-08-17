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Bugün 10:16 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:30 TSİ )

Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar 5,8140 liradan, euro ise 6,6520 liradan güne başladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8120 liradan alınan dolar 5,8140 liradan, 6,65 liradan alınan euro ise 7,6520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,7190 liradan, euro ise 6,5270 liradan satılmıştı.

Bugün 10:16 TSİ - Ekonomi

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