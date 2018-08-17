İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8120 liradan alınan dolar 5,8140 liradan, 6,65 liradan alınan euro ise 7,6520 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,7190 liradan, euro ise 6,5270 liradan satılmıştı.
Bugün 10:16 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:30 TSİ )
Dolar güne nasıl başladı?
Serbest piyasada dolar 5,8140 liradan, euro ise 6,6520 liradan güne başladı.
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Bugün 10:16 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz