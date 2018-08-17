Altın Kemer güreşleri için yeni yer

İzmit’te 5 yıldan beri yapılan geleneksel altın kemer yağlı güreşleri bu sene 15 Eylül’de gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar Mehmet Ali Paşa’daki Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda yapılan güreşler, bu alana kapalı pazar yapılması nedeniyle bu sene Yenişehir Mahallesi Otogar karşısında gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi Şehit Ender Güven Sokak’ta güreşler için özel yer hazırlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince güreş alanı tesviye edildikten sonra özel çimle kaplanıyor. Çim çalışmalarının ardından güreş severler için bölgeye özel tribün de yapılacağı kaydedildi.