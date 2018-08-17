Çenesuyu'na "dolar" zammı!

Derince Belediyesi tarafından işletilen Çenesuyu’nda 2018 yılının başında su fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmıştı. Söz konusu bu zammın üstünden 7 ay geçti. Şirket yöneticileri geçtiğimiz günlerde su fiyatlarına yüzde 25’lik bir zam daha yaptı. 7 ayda Çenesuyu %45 zamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’bin Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir “İlk zam dönemseldi ancak yapılan bu son zam bir fırsatçılığın ürünü. Türkiye zor günler geçiriyor. İktidarından muhalefetine herkes ekonomik sıkıntıları aşılması için kenetlenmiş durumda. Kamuda yapılacak tasarruflarla ekonomideki sıkıntıları vatandaşa en az yansıtmanın gayreti hakim. Ancak Derince Belediyesi satmak istediği, özelleştirmek için 40 takla attığı Çenesuyu’nda ekonomik sıkıntıları aşmak değil, bu sıkıntılardan kendine fırsat yaratmak için çabalıyor” dedi.

"2 GÜN DE VATANDAŞA YANSITMAK NEDİR?"

Taşdemir sözlerinin devamında “Yapılan yüzde 45’lik bu zammın akıl alır bir yanı yok. Evet dolar arttı, plastik fiyatlarında da artış oldu. Ancak bunu 2 gün içerisinde vatandaşa yansıtmak da nedir? Sen devlet kurumusun vatandaşa fiyat farklarını en son sen yansıtmalısın. Son ana kadar direnmelisin. Fakat Derince’de böyle bir anlayış yok. Yelken Restaurant’ta kendine “Riyaset” yani Başbakanlık adını verdiği özel makamda oturan bir belediye başkanıyla böyle bir anlayışın olması da mümkün değil. Ülke ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Birileri de bu sıkıntıları fırsat bilerek kendi rahatlarını bozmadan bu sıkıntıların faturasını vatandaşa çıkarmak istiyor. Bu kabul edilemez. Yerel seçimlere 6-7 ay gibi bir zaman var. Vatandaş yapılan bu fırsatçılıkları bir kenara not ediyor. Seçim günü, sandıkta bu işin hesabı sorulacaktır” şeklinde konuştu.