CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız geçtiğimiz gün baba oldu. Emre ve Tuğba çifti ilk kız çocuklarının adını Afra Özüm koydu. Çift İlk defa anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Bugün 10:41 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 10:46 TSİ )
Emre Andız baba oldu
CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ilk çocuğu Afra Özüm dünyaya geldi.
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Bugün 10:41 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz