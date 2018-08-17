Kaza gece saatlerinde, Feribot Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammet Elver idaresindeki 52 NE 006 plakalı otomobil kavşakta 25 LK 334 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Elver ile aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonun hasar gören yakıt deposundaki yola mazot döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen mazotu temizledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı
Darıca'da, otomobilin kavşakta kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz