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Akut ve Motosiklet tutkunları, Marmara Depremi şehitlerini unutmadı

Kocaeli’de bir araya gelen AKUT, Kocaeli Motosiklet Topluluğu ve Kocaeli Motosiklet Kulübü üyeleri, Marmara Depremi’nin 19. yıldönümünde şehitleri andı.

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Marmara depreminin 19. yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'de hayatını kaybedenler, İzmit Seka Park'ta bir araya gelen AKUT, Kocaeli Motosiklet Topluluğu ve Kocaeli Motosiklet Kulübü tarafindan anıldı. Bir araya gelen motosiklet tutkunları, deprem şehitlerini anmak için yaklaşık 8 saat boyunca nöbet tuttu. Anma etkinliğine katılan çok sayıda AKUT üyesi ve motosiklet tutkunu afetlere karşı hazır olduklarını söyledi.

"ARAMA KURTARMA DİYİNCE AKLA İLK GELEN KURULUŞUZ"

Gerçekleştirilen anma etkinliginde konuşan AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, "Marmara Depremi’nin 19. Yılı münasebeti ile toplanmış bulunuyoruz. AKUT Kocaeli ekibi olarak bize destek veren Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği ve Kocaeli Motosiklet Kulübü başkanları ve üyelerine teşekkür ediyorum. Türkiye’de arama kurtarma denildiğinde akla gelen ilk sivil toplum örgütü AKUT, 1996 yılında kuruldu. AKUT, çok sayıda operasyona imza atmış, 2 bin 600 insanımızın ve bin 270 tane hayvanın hayatını kurtarmıştır. Bundan tam 19 yıl önce büyük Marmara Depremi'nde hiç kimse öyle bir sabaha uyanacağını tahmin etmemişti. 9 ili kaplayan Marmara Depremi'nde 2017 verilerine göre 18 bin 373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 48 binden fazla vatandaşımız yaralanmış 505 vatandaşımız sakat kalmış, cök sayıda vatandaşımız sokakta kalmıştı. AKUT olarak 17 Ağustos Depremi'nde çok sayıda insanın hayatını kurtarmış ve sivil toplum örgütlerinin öncülüğünü yapmıştır. Meydana gelecek olan adetlerde AKUT 29 ekibiyle canlı hayatını kurtarmak için hazır bulunmaktadır. 22 yıldır halkımızın verdiği destekle bugün de nöbetteyiz" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Daha sonra konuşan Kocaeli Motosiklet Kulübü Başkanı Yılmaz Tayden, Bu nöbette biz de varız. AKUT ve diğer arama kurtarma ekiplerine her zaman çelik atlarımızla destek vereceğiz. Biz sadece motosikletlerimizle gezmiyoruz, sadece eğlenmiyoruz. Gerek duyulduğunda sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyoruz. Biz çelik atlarımıza binip gerektirdiğinde olay yerine gidiyoruz. Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız" diye konuştu. 

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