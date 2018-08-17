Bilnet dev kadrosuyla eğitime başladı!

Bilnet Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’ın da yer aldığı ilk buluşmada anaokulu, ilkokul, ortaokul, Fen ve Anadolu lisesi birimlerinde görevli 85 öğretmen hazır bulundu.

İLK BULUŞMA, İLK HEYECAN

İlimizin ilk özel Fen Lisesi’ni de bünyesinde barındıran Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü, geçen ay kurum ve çalışma ruhsatını alarak resmen faaliyete geçmişti. İdari birimleriyle bir aydır hizmet veren Bilnet’te önceki gün yeni eğitim-öğretim yılının da startı verildi. Anaokulundan liseye kadar bütün birimlerde görevli idareci, öğretmen ve personel ilk kez bir araya geldi. Kampüs lobisinde gerçekleşen muhteşem kokteylle başlayan buluşmada çok sıcak ve samimi görüntüler yaşandı. Alanında deneyimli, güleryüzlü, kurum kimliğiyle bütünleşen ve akedemik başarılara imza atmış öğretmenler idareciler tarafından kapıda karşılandı. Öğretmenler, koteylin ardından sonra kampüsü gezdi.

KAMPÜSÜ ÇOK BEĞENDİLER

İzmit Tepeköy Mahallesi’nde yapımı 11 ayda tamamlanan 14 bin m2 kapalı, 3 bin 600 m2 bahçe alanına sahip kampüs öğretmenlerin de hayranlığını kazandı. Tanışma kokteyli ve gezinin ardından kampüs konferans salonunda öğretmenlere yönelik seminer gerçekleşti. Bilnet Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, İlkokul Müdür Yardımcısı Özlem Çıkıntaş, Ortaokul Müdür Yardımcısı Sibel Erden, Lise Müdür Yardımcısı Yasin Kutluata’nın da yer aldığı seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“DOĞRU EĞİTİMLE, DOĞRU GELECEK”

Seminerde konuşan Bilnet Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz şunları söyledi: “Doğru eğitimle, doğru gelecek parolasıyla yolculuğumuz bugün başlıyor. İçinde bulunduğumuz Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü 58 derslik, spor salonları, bilişim sınıfları, müzik derslikleri, kütüphaneler, labaratuvarlar ve konferans salonu gibi bölümlerden oluşuyor. Bu kampüsü yaparken çocuklarımızı düşünerek en iyi malzemeyi ve en kaliteli ürünleri kullandık. Ama sonuçta bu yapı tek başına birşey ifade etmeyecekti. Bunu taşıyacak, bu yapıyı amacına uygun hale getirecek eğitimci kadrosu ve öğrencileriydi. İşte alanında deneyimli, akademik başarılara sahip siz değerli öğretmenlerimizle bu yapı artık ruh kazanıp, canlanmaya başlıyor. Bu nedenle sizlerle buluşmaktan çok ama çok mutluyum. Çok yakında geleceğimizin teminatı değerli öğrencilerimiz de aramıza katılacak. Beraber yol alacağız. Ortak akılla kampüsümüzü daha iyi hale getireceğiz”.

İLK ZİL 27 AĞUSTOS’TA ÇALIYOR

Öte yandan açıldığı günden bu yana yoğun ilgiyle karşılaşan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nde ilk ders zili Kurban Bayramı dönüşünde çalacak. Öğretmenlere yönelik seminerlerin her gün devam ettiği Bilnet Kocaeli’de bayram sonrası 27 Ağustos Pazartesi günü 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri sınıflara girecek. 10 Eylül Pazartesi gününden itibaren bütün sınıflar ders başı yaparak, ilk bir haftayı oryantasyon eğitimiyle geçirecek. Tam gün eğitimi ilimizdeki bütün okullarla birlikte 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak.