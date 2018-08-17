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AKP: Yurt dışına gezi yapmayın!

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Partili 883 belediyeye tebligat göndererek ekonomiye katkı anlamında tasarruf tedbiri uygulanması yönünde bilgilendirme yaptı. Belediyelerin yurtdışı gezilerini düzenlememeleri istendi.

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Yaptırımlarla Türkiye’ye karşı ekonomik savaş başlatan ABD’ye misillemelerimiz devam ediyor.

AKP Genel Merkezi, belediye başkanlarına yazılı metin yollayarak şu uyarılarda bulundu:

Belediyelerimiz, lisans ücreti ödenen yabancı menşeli yazılımlar yerine lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve millî yazılımımız PARDUS’a geçmeli. Elektronik cihazlar, cep telefonları, bilgisayar ve diğer teknolojik cihazlarda yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilmeli. Yabancı ürün seçeneğinde, başta ABD olmak üzere vatanımıza siyasi ve ekonomik tehdit uygulamaya çalışan ülkelerin ürünleri dışındakiler tercih edilmeli. Belediye çalışanları, meclis üyeleri ve diğer kişilerle yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılmamalı. Belediyelerimiz düzenledikleri programlarda eğlence türü etkinliklerden kaçınarak yerine kültür sanat içeren etkinlikleri tercih edilmeli.

"YERLİ MARKALAR TERCİH EDİLMELİ"

Yapı, tesis, imalat, ikmal, tamir, bakım, asansör, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, iş makineleri, temizlik ürünleri, robotları ve yükleyicilerde KİK ilgili tebliğler doğrultusunda yerli ürün veya markalar tercih edilmeli. Yabancı ürün alım zaruretinde ise ABD ürünlerinden kaçınılmalı. EFT, Havale, Kambiyo, kredi, gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilmeli. Belediye şirketleri zorunlu olmadıkça dövizle işlem yapmamalı. Belediye ve İştiraklerine ait sosyal tesis ve işletmelerde gıda – içecek ürünleri yerli olmalı. Tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmeli. Hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralaması yapılmamalı, mevcut hizmet araçlarının iş dışında kullanımı kesinlikle önlenmeli. Yeni hizmet binası yapım ve kiralaması ve var olan binaların zorunluluk içermeyen büyük tadilat/tamiratı yapılmamalı. Sosyal medya kullanımı, teşviki kapsamında herhangi bir bütçe tahsisi yapılmamalı, var olanlar dondurulmalı. Acil ihtiyaç gerekmedikçe mobil cihazlarda yenilemeye gidilmemeli.

Bugün 11:10 TSİ - Siyaset

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