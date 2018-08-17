WhatsApp ücretli olacak ama...

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, sosyal medyada 'WhatsApp'ın ücretli olacağı' şeklinde yanlış bilgiler dolaştığını belirterek, "Anlık mesajlaşma uygulaması vatandaşlara ücretsiz. WhatsApp tarafından firmalar için geliştirilen WhatsApp Business uygulaması ücretli." dedi. Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın kişiler ve işletmelerin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olacak yeni araçlar geliştirdiğini, bu kapsamda da sosyal medyada sürekli WhatsApp'ın ücretli olacağına ilişkin bilgiler dolaştığını söyledi. Bu yanlış bilgilerin internet ortamında kirliliğe yol açtığına işaret eden Aktepe, yeni geliştirilen "WhatsApp Business" uygulamasının hayata geçirilmesiyle bir işletmeyi aramak veya e-posta göndermektense işletmeyle sohbet etmenin çok daha hızlı ve daha kolay olduğunu bildirdi.

Müşterileriyle iletişim kurarken daha güçlü araçlara ihtiyaç duyan işletmeler tarafından kullanılabilen bu hizmetin ücretli olduğunu dile getiren Aktepe, şunları kaydetti:

"WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, bu hizmet, şirketin para kazandıran ilk kurumsal ürünü. WhatsApp Business hizmeti kapsamında WhatsApp işletme API, işletmelerin 24 saate kadar ücretsiz olarak müşterilerden gelen mesajlarını yanıtlamasına izin verecek. Bu süreden sonra ülkelere göre değişecek sabit ücret tahsil edecek. Sosyal medyada belirli aralıklarla WhatsApp'ın ücretli olacağına ilişkin kirli bilgiler dolaşıyor. Bu bilgiler yanlış. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp vatandaşlara ücretsiz. WhatsApp tarafından firmalar için geliştirilen WhatsApp Business uygulaması ücretli."