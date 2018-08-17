Ağra: Suadiye'miz için kader birliği yaptık…

25 ağustos Cumartesi gecesi, kadırga Black Sea Restaurant’ta yapılacak gece için, su sabah aynı yerde kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyecek olan başkan Ağar ve yönetim kurulu üyeleri, hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon takıla beraber yönetim kurulunu da resmi sezon açılışıyla gövde gösterisi yaparken, bu geceden önemli bir gelir de bekleniyor. Bu noktada Kartepe Belediyesi de tam destek veriyor. Ağra konuyla ilgili açıklamada bulunurken “Bizler nadide bir yörede bulunuyoruz ve köyümüz gerçekten de güçlü bir sanayiye sahip. Dünyada öyle bir örneği belki de yoktur. Suadiyemizi çok seviyoruz ve onun temsilcisi olan Suadiyesporumuz için geceli gündüzlü bir çalışma sürdürüyoruz. Tüm halkımızı da çalışmalarımıza katacağız. Birlik ve bütünlük içerisinde yen bir sezona hazırlanıyoruz” dedi.
BASIN TOPLANTISI BUGÜN YAPILIYOR…
Suadiyespor, yeni sezon için adeta bu salah düğmeye basacak. Geçenin yapılacağı Kadırga Black Sea Restaurant’taki kahvaltılı basın toplantısı bu sabah gerçekleşecek. 9.30’daki toplantıda, Baykan Mevlüt Ağra ve yönetim kurulu üyeleri, kamu oyunun karşısına çıkacak ve gövde gösterisi yapacak. Suadiyespor’da yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor…
SUADİYESPOR YÖNETİM KURULU:
BŞK. MEVLÜT AĞRA
ABDÜLVAHİT SATIR
ADNAN TÜREDİ
METİN ORAL
MURAT ÖZGENÇ
MEHMET ÖZLER
CEVAT ŞAHİN
İBRAHİM B.ÖZYILMAZ
FURKAN TUROĞLU
GÜNAY BERBER
EREN GENÇ
VEYSEL YILMAZ
SELAMİ ÇELEBİ
MUTLU BİLEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz