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Ağra: Suadiye'miz için kader birliği yaptık…

Kartepe Suadiyespor Başkanı Mevlüt Ağra, gazetemize ziyarette bulunarak, yeni sezonla ilgili düşüncelerini aktardı. Ağra ‘Suadiye için kenetlendik. Bu sezon her şey daha farklı olacak” dedi.

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25 ağustos Cumartesi gecesi, kadırga Black Sea Restaurant’ta yapılacak gece için, su sabah aynı yerde kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyecek olan başkan Ağar ve yönetim kurulu üyeleri, hazırlıklarını tamamladı. Bu sezon takıla beraber yönetim kurulunu da resmi sezon açılışıyla gövde gösterisi yaparken, bu geceden önemli bir gelir de bekleniyor. Bu noktada Kartepe Belediyesi de tam destek veriyor. Ağra konuyla ilgili açıklamada bulunurken “Bizler nadide bir yörede bulunuyoruz ve köyümüz gerçekten de güçlü bir sanayiye sahip. Dünyada öyle bir örneği belki de yoktur. Suadiyemizi çok seviyoruz ve onun temsilcisi olan Suadiyesporumuz için geceli gündüzlü bir çalışma sürdürüyoruz. Tüm halkımızı da çalışmalarımıza katacağız. Birlik ve bütünlük içerisinde yen bir sezona hazırlanıyoruz” dedi.

BASIN TOPLANTISI BUGÜN YAPILIYOR…

Suadiyespor, yeni sezon için adeta bu salah düğmeye basacak. Geçenin yapılacağı Kadırga Black Sea Restaurant’taki kahvaltılı basın toplantısı bu sabah gerçekleşecek. 9.30’daki toplantıda, Baykan Mevlüt Ağra ve yönetim kurulu üyeleri, kamu oyunun karşısına çıkacak ve gövde gösterisi yapacak. Suadiyespor’da yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor…

SUADİYESPOR YÖNETİM KURULU:

BŞK. MEVLÜT AĞRA

ABDÜLVAHİT SATIR

ADNAN TÜREDİ

METİN ORAL

MURAT ÖZGENÇ

MEHMET ÖZLER

CEVAT ŞAHİN

İBRAHİM B.ÖZYILMAZ

FURKAN TUROĞLU

GÜNAY BERBER

EREN GENÇ

VEYSEL YILMAZ

SELAMİ ÇELEBİ

MUTLU BİLEN

Bugün 11:53 TSİ - Spor

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