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Bugün 12:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:05 TSİ )

Güreşçilere selam duralım!

Tarihinde yüzlerce başarı bulunduran, Türkiye’nin en önemli amatör spor kulüplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Kağıtspor, güreşte tarihi bir başarıya imza attı.

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Şanlı tarihinde yüzlerce başarısı bulunan Türkiye’nin en köklü amatör spor kulüplerinden Kağıtspor, alt yapıya yaptığı yatırımlarla minik güreşçiler yetiştirmeye devam ederken, hem serbestte, hem de Greko-Romen stilde takım halinde Türkiye 2’ncisi olarak önemli bir başarı elde etti. Grup elemelerinin başarı ile geçip son 16’ya kalan Büyükşehir Kağıtsporlu Güreşçiler, 100 Kulüpten 550 sporcunun katılımıyla, Ankara’da düzenlenen 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Dereceye ve klasmana giren sporcularla beraber, genel klasmanda 61 puan alan Kağıtspor Güreş Takımı, Minikler Türkiye 2’ncisi oldu.

SERBESTTE DE BAŞARI GELDİ…

Serbest stilde 12 – 13 yaş kategorisinde 52 kg. Hüseyin Yıldırım 1’nci olurken, 30 kg. Valit Yunusoğlu ve 34 kg. Can Altun 7’inci, 41 kg. Batuhan Kalaycı 5’inci, 48 kg. Muhammet Enes Yavuz 5’nci, 48 kg. Zeki Karaaslan 8’nci, 11 yaş kategorisinde Hasan Hüseyin Çakırkaya 3’üncü olmayı başardı.

GREKO’DA DA ZAFER GELDİ…

7-12 Ağustos Tarihleri Arasında 80 Kulüpten 240 Sporcunun Katılımıyla Ankara’da Düzenlenen 11-12-13 Yaş Minikler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ise şampiyon sporcular 95 puan toplayarak, Minikler Türkiye 2’ncisi oldu. Bu sonuçlarla Kağıtspor’un başarılı güreşçileri, iki stilde de önemli bir başarı sağladı. 
Greko Romen stilde 11 yaş kategorisinde 30 kg. Hasan Hüseyin Çakırkaya 1’inci, 12-13 yaş kategorisinde 30 kg. Valit Yunusoğlu 3’üncü, 34 kg Abdullah Duman 2’nci, 41 kg. Bedirhan Karakaya 2’nci, 52 kg. Hüseyin Yıldırım 1’nci, 80 kg. Ali Safarov 5’nci oldu. 

Bugün 12:03 TSİ - Spor

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