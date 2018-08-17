Bulut: Spora desteğimiz sürecek

Bulut, ilçeyi amatör kümede başarıyla temsil eden Sırrıpaşa FK’nın yönetim kurulu ile bir araya geldi. Başkan Bulut’un makamında gerçekleşen görüşmede, Sırrıpaşa FK Başkanı Erdem Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Hasan Yalçın, Emin Aşık ve Halil İbrahim Koşdaş hazır bulundu. Karşılıklı fikir alış verişinin gerçekleştiği görüşmede konuşan Başkan Bulut, geride bıraktıkları dört yıllık süreçte tesisleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ ESERLER

Derince’ye kazandırdıkları projelere vurgu yapan Başkan Bulut, “Kalıcı başarı için tesisleşme şart. Bugün İshakçılar’a yaptığımız Er Meydanı ve spor kompleksi projemiz Türkiye’ye örnek nitelikte. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz, Şehidimiz Emre Kaan Arlı'nın adını taşıyan Çok Amaçlı Spor Salonu ile gençliğimize hizmet veriyoruz. Bunun yanında Fatih Mahallesi’nde yapımı devam eden Gençlik Merkezimiz de ilçemiz için büyük bir kazanç olacak” dedi. Sırrıpaşa FK Başkanı Erdem Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de ilçeye kazandırdığı kalıcı eserler nedeniyle Başkan Bulut’a teşekkür etti.