Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:06 TSİ )

Bulut: Spora desteğimiz sürecek

Sırrıpaşa FK Başkanı Erdem Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk eden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, spora olan desteklerinin süreceğini ifade etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bulut, ilçeyi amatör kümede başarıyla temsil eden Sırrıpaşa FK’nın yönetim kurulu ile bir araya geldi. Başkan Bulut’un makamında gerçekleşen görüşmede, Sırrıpaşa FK Başkanı Erdem Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Hasan Yalçın, Emin Aşık ve Halil İbrahim Koşdaş hazır bulundu. Karşılıklı fikir alış verişinin gerçekleştiği görüşmede konuşan Başkan Bulut, geride bıraktıkları dört yıllık süreçte tesisleşmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ ESERLER

Derince’ye kazandırdıkları projelere vurgu yapan Başkan Bulut, “Kalıcı başarı için tesisleşme şart. Bugün İshakçılar’a yaptığımız Er Meydanı ve spor kompleksi projemiz Türkiye’ye örnek nitelikte. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz, Şehidimiz Emre Kaan Arlı'nın adını taşıyan Çok Amaçlı Spor Salonu ile gençliğimize hizmet veriyoruz. Bunun yanında Fatih Mahallesi’nde yapımı devam eden Gençlik Merkezimiz de ilçemiz için büyük bir kazanç olacak” dedi. Sırrıpaşa FK Başkanı Erdem Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri de ilçeye kazandırdığı kalıcı eserler nedeniyle Başkan Bulut’a teşekkür etti.

Bugün 12:04 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaelispor'un yeni stattaki maçları gece oynanacak mask
Kocaelispor'un yeni stattaki maçları gece oynanacak
Kupadaki takımlarımızın programı da belli oldu mask
Kupadaki takımlarımızın programı da belli oldu
Ağra: Suadiye'miz için kader birliği yaptık… mask
Ağra: Suadiye'miz için kader birliği yaptık…
Teşekkürler Uğur hocam! mask
Teşekkürler Uğur hocam!
Güreşçilere selam duralım! mask
Güreşçilere selam duralım!
Diyarbekir’e kafa tuttular: 1-1 mask
Diyarbekir’e kafa tuttular: 1-1
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak

GALERİ

Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL