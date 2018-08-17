Kürekçiler bugün Hereke Parkuru’nda

Bugün Hereke Parkuru’nda ünlü kürekçiler bir araya gelecek ve önemli bir müsabaka yapacak. Kocaeli Şampiyonası Kürek Yarışları, Körfez Hereke Nuh Çimento Kürek Parkuru’nda düzenlenecek. Kentimizin ünlü kürekçileri burada boy gösterecek. Milli kürekçilerin mücadelesi ilgiyle izlenecek. Müsabakalar sabah 8’de başlayacak ve akyam saatlerine kadar devam edecek.