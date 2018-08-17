Bugün Hereke Parkuru’nda ünlü kürekçiler bir araya gelecek ve önemli bir müsabaka yapacak. Kocaeli Şampiyonası Kürek Yarışları, Körfez Hereke Nuh Çimento Kürek Parkuru’nda düzenlenecek. Kentimizin ünlü kürekçileri burada boy gösterecek. Milli kürekçilerin mücadelesi ilgiyle izlenecek. Müsabakalar sabah 8’de başlayacak ve akyam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün 12:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Kürekçiler bugün Hereke Parkuru’nda
Bıçak yaz günlerinde içinizi serinletecek bir şampiyona var.
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Bugün 12:05 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz