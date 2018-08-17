Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri Sarımeşe’de yapılıyor

Yarın gerçekleşecek güreşler Sarımeşe Er Meydanı’nda yapılacak. Sarımeşeli efsane pehlivan hergeleci İbrahim adına düzenlenen müsabakalar, yine yoğun ilgi görecek. Kırkpınar’ın ünlü pehlivanları da bu güreşlere iştirak etme sözü verdi. Güreşler 11’de başlayacak ve Kocaelili pehlivanlarımız da favori olarak er meydanına çıkacak.