Yarın gerçekleşecek güreşler Sarımeşe Er Meydanı’nda yapılacak. Sarımeşeli efsane pehlivan hergeleci İbrahim adına düzenlenen müsabakalar, yine yoğun ilgi görecek. Kırkpınar’ın ünlü pehlivanları da bu güreşlere iştirak etme sözü verdi. Güreşler 11’de başlayacak ve Kocaelili pehlivanlarımız da favori olarak er meydanına çıkacak.
Bugün 12:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:07 TSİ )
Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri Sarımeşe’de yapılıyor
Ülkemizin önemli pehlivanlarının katılacağı şampiyona için tüm hazırlıklar tamamlandı.
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Bugün 12:05 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz