ERÜ’nün Elektrikli Aracı VoltaCar, Körfez’de TÜBİTAK’tan “Comunication Award”

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6-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde çeşitli üniversitelerden 65 takımın katılımıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK Electromobile Efficiency Challenge-Electric Vehicle 2018 Yarışmasında dördüncü olan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen elektrikli araç VoltaCar'a, TÜBİTAK tarafından “Comunication Award” verildi.