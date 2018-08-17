6-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde çeşitli üniversitelerden 65 takımın katılımıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK Electromobile Efficiency Challenge-Electric Vehicle 2018 Yarışmasında dördüncü olan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen elektrikli araç VoltaCar'a, TÜBİTAK tarafından “Comunication Award” verildi.
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ERÜ’nün Elektrikli Aracı VoltaCar, Körfez’de TÜBİTAK’tan “Comunication Award”
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjist Takımı tarafından tasarlanan elektrikli araç VoltaCar, Kocaeli Körfez Pisti’nde gerçekleştirilen TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışlarından ödülle döndü.
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Bugün 12:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz