Kocaelispor'dan şehitler için baş sağlığı mesajı

Kocaelispor Kulübü, diğer kulüpler gibi şehitler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Resmi açıklama şöyle: Adıyaman’ın Kuyucak Köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerimize takviye olarak giden Jandarmalarımızı taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden tuzaklanan el yapı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 1 kahraman Jandarmamızın olay yerinde şehit olduğunu, bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimizin yaralı Jandarmalarımızı olay yerinden sivil araç ile tahliye etmeye çalışırken bölgede bulunan bir başka güvenlik görevlilerimizin sivil aracı terörist unsur zannederek ateş açmaları sonucunda; 3 kahraman askerimizin de dost ateşiyle kazaen şehit olduklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. -KOCAELİSPOR KULÜBÜ-…