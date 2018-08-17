Kupadaki takımlarımızın programı da belli oldu

BAL temsilcilerimiz Çayırova Belediye ve Derince takımları, yeni sezon öncesinde Türkiye Ziraat Kupası ile siftah yapacak. Çayırova Altınova deplasmanında sahaya çıkarken belediye Derince de Bozüyük Vitra deplasmanında eleme maçı oynayacak. Program şöyle…

29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:

ALTINOVA BELEDİYE-ÇAYIROVASPOR / 16:30

BOZÜYÜK VİTRASPOR-BELEDİYE DERİNCE / 16:30