Zeytinoğlu: Sanayi üretimindeki artış bizi umutlandırdı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Geçen dönemde büyük bir artışın meydana geldiğini kaydeden Başkan Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünler kalemindeki yıllık yüzde 17.9’luk yükselişin sevindirici olduğunu ifade ederek, “İthalatı azaltıp ihracatı artıracak, ileri teknolojiye dayalı ürünler üretme eğiliminde olmamızı önemli buluyoruz” dedi.

YILLIK YÜZDE 3.2 ARTIŞ

Haziran ayında en yüksek üretim artışının aylık yüzde 6.6, yıllık yüzde 17.9’luk artışla yüksek teknolojili ürünlerde gerçekleştiğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eten Başkan Zeytinoğlu, “Sanayi üretiminde yıllık olarak yüzde 3.2 oranında artış yaşandı. Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2’lik gerilemeye rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 3.2’lik artışını ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Haziranda üretimdeki artış hızın yavaşlamasının ramazan ayı dolayısıyla olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“İKİNCİ ÇEYREKTE HIZ KESİLECEKTİR”

Üretim endeksinin açıklanmasıyla ikinci çeyreğe ilişkin göstergelerin tamamlandığını da belirten Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretiminde ortalama yüzde 5.3 artış gerçekleşti. İlk çeyrekte ortalama üretim artışı yüzde 10’du. Yine ekonominin öncü göstergelerinden kapasite kullanım oranı ve dış ticaret rakamlarından da ilk çeyreğe kıyasla sınırlı katkı geleceğini görüyoruz. Buradan GSYİH’nın ikinci çeyrekte bir miktar hız keseceğini ve yüzde 5-6 civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz.”