Kocaelili sigortacıların ANKARA BAŞARISI

11 yıl önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hazine Müsteşarlığı ve acentelerin TOBB çatısı altında kurduğu ve geçen süre zarfında sektörün gelişmesi noktasında çok önemli katkıları bulunan Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi’nin seçimleri geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Kocaelili acentelerin büyük bir başarıya imza attığı seçimde, 7 Kocaeli il delegesinden 2 isim mecliste temsiliyet hakkı kazandı.

BULUT’TAN TEŞEKKÜR

Kocaelili acentelerin başarılı çalışmalarıyla, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ve Türengül Sigorta’nın sahibi Cemal Türengül, 40 il delegesiyle temsil edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi’ne seçildi. 4 yıl süreyle mecliste görev alacak olan Başkan Bulut, “Sektörümüzün geleceği için Türkiye’nin dört bir yanından oy kullanmaya gelen ve bizleri bu göreve layık gören tüm delegelere teşekkür eder, 2022 yılına kadar sürecek çalışmaların mesleğimize, acentelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini dileriz” dedi.