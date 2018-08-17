Öztürk ve Ayhan’dan deprem mesajı

Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk ve meclis başkanı Güngör Ayhan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 19. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladılar. Yapılan açıklamada büyük depremin acılarının hala devam ettiğini dile getiren Öztürk ve Ayhan, mesajlarında şu ifadelere yer verdiler:

ÖLENLERİ ANDILAR

“Önümüzdeki süreçte devlet ve toplum olarak en büyük sorumluluğumuz yaşanan felaketlerden ders çıkarmak, Türkiye’nin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, yasal, idari ve uygulamaya dönük kararları ve tedbirleri almak olmalıdır. Türkiye’nin, bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, büyük depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.”