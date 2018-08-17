Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6.5 oranında azaldı; temmuz ayında 73.1 olan endeks ağustos ayında 68.3 oldu.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak ağustos ayında 85.5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.