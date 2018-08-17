Tatil rezervasyonlarında “E-POSTA” uyarısı

Tatil dönemlerinde internet üzerinden rezervasyon yaptıran tüketicilerin en çok karşılaştığı sorunlar, rezervasyonu iptal ettirme, seçilen oda ya da otelin fotoğraflarla benzer olmaması. Bu gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için otellerle sözlü görüşme yerine e-posta yoluyla görüşme yapılması ve tercih edilen odaların, otellerin ekran görüntüsünün alınması gerekiyor.

MAĞDURİYET YAŞANABİLİR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, tatil rezervasyonlarının son yıllarda genellikle internet üzerinden yapıldığına dikkati çekti. Tatil bölgeleri ve konaklama yerlerinin internette güzel resimlerle, güzel anlatımlarla tanıtıldığını, ancak bölgeye gidildiğinde internet sitesinde yer alan fotoğraflardan farklı mekanlarla da karşılaşılabildiğini söyleyen Şahin, bu durumun tüketici mağduriyetine yol açtığını ifade etti.