TARSİM'den üreticiye 130 milyon TL ödeme

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticiye Kurban Bayramı öncesindeki 10 günlük süreçte 130 milyon liralık ödeme yapıldığını duyurdu. TARSİM yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen çeşitli riskler ve doğal afetler nedeniyle bitkisel ürünleri, hayvanları zarar gören ve bunun sonucunda yapılan ekspertiz çalışmalarını takiben hasar dosyaları tamamlanan sigortalı üreticilere Kurban Bayramı öncesindeki 10 günlük süreçte 130 milyon lira ödeme gerçekleştirildiği bildirildi.