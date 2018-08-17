Havayoluna ilgi çok arttı

Özellikle tatile çıkanlara gurbetçilerin Türkiye’ye gelişleri ile hac kafilelerin gidişlerinin eklenmesi havayolu şirketlerine talepleri daha da artırdı. Havayolu şirketleri de yoğun yolcu taleplerine yetişebilmek adına ek seferler koydu.
EK SEFERLER KONULDU
Tatil beldelerine yer bulmak zorlaştı. Bazı seferlerde ise yer kalmadı. Pegasus Havayolları, yurt içinde 108 ve KKTC’ye 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek. Türk Hava Yolları da 150’si yurt içi olmak üzere toplam 164 ek sefer yapacak. Tatilcilerin en çok ilgi gösterdikleri yerler ise Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Adana KKTC, Beyrut oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz