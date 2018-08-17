BTK’dan telekom kararı

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ojer Telekomünikasyon’un (OTAŞ), Türk Telekom’da bulunan yüzde 55 paylarının, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devrine izin verdi. Türk Telekom, konu hakkındaki kararı KAP’la da paylaştı.