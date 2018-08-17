Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ojer Telekomünikasyon’un (OTAŞ), Türk Telekom’da bulunan yüzde 55 paylarının, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devrine izin verdi. Türk Telekom, konu hakkındaki kararı KAP’la da paylaştı.
Bugün 12:36 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:37 TSİ )
BTK’dan telekom kararı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ojer Telekomünikasyon’un (OTAŞ), Türk Telekom’da bulunan yüzde 55 paylarının, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketine (SPV) devrine izin verdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:36 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz